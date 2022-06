Wnętrza z napisami na ścianach – 6 przykładów

Znudziliście się już swoimi gładkimi, jednokolorowymi ścianami? Najwyższy czas, by je nieco ożywić! Cytaty, motta życiowe, fragmenty piosenek i inne zdania zawierające ważne dla Was treści, mogą teraz stać się częścią Waszych domów. Umieszczanie napisów na ścianach to nie tylko moda, ale także sposób na wyrażenie siebie, czyniąc tym samym całe wnętrze wyjątkowo osobistym i interesującym. Ściany udekorować można również pojedynczymi wyrazami, nawiązującymi np. do czynności jakie wykonuje się w danym pomieszczeniu. Jest to świetna alternatywa dla obrazów i plakatów, która z pewnością znajdzie zastosowanie w niejednym domu. To od Was zależy, czy uczynicie z napisów tło dla całej aranżacji, a może jej główny motyw. Możliwości jest naprawdę wiele.

Dziś na homify przygotowaliśmy dla Was parę propozycji ciekawych wnętrz z napisami na ścianach. Zobaczcie sami, jak dzięki nim pomieszczenia nabierają charakteru!