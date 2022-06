Jak ciekawie zaaranżować balkon w bloku – 5 pomysłów

Z pozoru niepasujące do siebie elementy wcale nie muszą do siebie nie pasować. Projektanci z Ofdesing z sukcesem wykorzystali wiele różnych materiałów i kolorów, dzięki czemu balkon stał się przestrzenią nowoczesną i wyjątkową. Materiałem, który dominuje jest sklejka i drewno – ociepla to przestrzeń i daje wrażenie przestronności. Jeżeli chcecie, by Wasz balkon zyskał pięknego światła (szczególnie, jeżeli skierowany jest na zachód), zainspirujcie się motywem półtransparentnych rolet. Pięknie rozpraszają światło, dzięki czemu na całym balkonie roztacza się przytulna aura. Co więcej, dzięki leżakowi, niezwykle modnym teraz europaletom oraz stoliczkowi z krzesłami, zdaje się to być wymarzone miejsce dla ludzi lubiących zapraszać do siebie znajomych. W końcu pięknymi przestrzeniami należy się dzielić!