6 niezbędnych elementów industrialnego wnętrza

Za atmosferę industrialnego wnętrza w dużym stopniu odpowiedzialne jest światło. W dzień wpada ono przez duże okna, a nocą jego głównym źródłem są lampy. Dawne hale przemysłowe nie posiadały ozdobnych i wymyślnych żyrandoli. Tą ideą powinniście się kierować wybierając do poszczególnych pomieszczeń kształt oświetlenia. W celu osiągnięcia pełnego, industrialnego wymiaru warto pozostać przy najprostszych rozwiązaniach. To one właśnie są najbardziej efektowne. Najpopularniejszą formą jest żarówka na długim kablu. Brzmi dość banalnie, jednak wcale tak nie jest! Zespół ByLight specjalizuje się w oświetleniu i tworzy różne wzory żarówek oraz kabli. Oferuje bańki klasyczne, jak i podłużne. Co więcej, żarówki posiadają również specyficzny układ drucików w środku. Każdy z Was na pewno wybierze coś dla siebie, tworząc przy tym oświetlenie zgodne z industrialnym duchem.