Lampy, które wprawią Cię w zachwyt – 7 przykładów

Światło w domu może mieć dwa źródła – naturalne albo sztuczne. Po zachodzie słońca, kiedy przez okno nie wpadają już jego jasne promienie, na plan pierwszy wysuwają się żyrandole i lampy. To one wykorzystując odpowiednie natężenie i intensywność światła tworzą nastrój w pomieszczeniach. Jednak nie tylko ich funkcjonalność jest ważna. Kształt i forma źródeł światła pełnią niebagatelną rolę w wystroju wnętrz. Minimalistyczne wiszące nad stołami żarówki, okazałe kryształowe żyrandole, czy nocne abażurowe lampy. Przywołując te przykłady, na pewno każdy z Was wyobraził sobie konkretne kształty tych przedmiotów oraz miejsca w mieszkaniu z którymi się one kojarzą. Nie ulega wątpliwości fakt, że ich oryginalna forma może nadać nowego wymiaru pomieszczeniom i wydobyć z nich dodatkowe walory.

Zobaczcie sami wybrane przez nas przykłady lamp, które wprawiają w niemały zachwyt!