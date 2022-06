Transparentność niejedno ma imię – 6 przykładów

Przezroczyste akcesoria i meble do domu od dłuższego czasu zajmują jedno z pierwszych miejsc na liście must have wśród wnętrzarskich trendów. Chcemy Wam pokazać, jak na transparentność popatrzeć z innej perspektywy, dzięki czemu Wasze pokoje nabiorą lekkości i nowego charakteru. Przezroczystości pasują zarówno do minimalistycznych, przestronnych loftów, jak i do małych mieszkań, w których warto zawalczyć o złudzenie większej przestrzeni. Transparentne dodatki, czy meble będą też niewątpliwie trafnym akcentem w klasycznych wnętrzach, co nada im ducha nowoczesności.