Nietypowe akcesoria kuchenne – 7 przykładów

Śniadanie powinno być lekkie i przede wszystkim pożywne. Częstym dodatkiem na kanapkę oprócz pomidora i ogórka – jest jajko. Dzięki zastosowaniu krajacza z Fabryki Form, już nigdy nie będziecie musieli się martwić o to, czy równo je pokroiliście. Wystarczy wsadzić jajko do urządzenia i zamknąć je, by już po chwili mieć plasterki tej samej wielkości. Metalowym, wymiennym nożykiem można kroić również mozzarellę , co z pewnością ucieszy koneserów włoskiego specjału. Krajacz do jajek występuje w różnych wersjach kolorystycznych. Ma niewielkie wymiary i zdecydowanie zmieści się w każdej kuchennej szufladzie. Co więcej, jego uśmiechnięta twarz z pewnością pomoże Wam milej zacząć swój dzień!