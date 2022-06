Nietypowe meble w 6 odsłonach

Ten minimalistyczny stół powstał dzięki ekspertom z This Is Minimal. Zbudowany został z wygiętych części, które ściśle połączono ze sobą. Forma przypomina nieco spłaszczoną literę c, z kolei podstawa stołu nawiązuje do morskiej fali rozbijającej się o brzeg. Stolik cechuje świeżość i pomysłowość. Na jego kształt miały wpływ doświadczenia rzeźbiarskie projektanta Łukasza Cendrowskiego. Biały kolor w którym został wykonany model doskonale rozjaśni przestrzeń i wywoła wrażenie czystości we wszystkich wnętrzach. Z pewnością będzie to dobry wybór do pomieszczeń zdominowanych przez ciemne odcienie.