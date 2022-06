Elegancki i przytulny salon: 15 pomysłów dla każdego

Salon jest pomieszczeniem, które spełnia wiele funkcji. Czasem jest to pokój telewizyjny, miejsce spotkań, jadalnią, gabinetem, biblioteką lub pokojem do gier. Wszechstronność to główna cecha, o której powinniśmy pamiętać.

Może to się wydawać trudne, jeśli nie dysponujemy duża przestrzenią. Zebraliśmy dla Was 15 pomysłów, które zaskakują kreatywnością i sprawiają, że salon staje się prawdziwym sercem domu.