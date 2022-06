Wielkanocne gadżety – 6 propozycji

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, to ostatni czas na przygotowania. Ozdoby na to coroczne wydarzenie wcale nie muszą być przewidywalne i nudne. Wręcz przeciwnie! To kolorowe święto stanowi niewyczerpalny temat do eksperymentowania z wystrojem, nie tylko stołu, ale i całego wnętrza domu. Nawet jeden, mały dodatek może odgrywać niebagatelną rolę. Jeżeli chcecie, by wielkanocne dni upłynęły Wam w radosnej i przyjemnej atmosferze – udekorujcie swój dom pisankami, króliczkami, czy kurczakami. Czegokolwiek nie wybierzecie, wprowadzicie do swojego wnętrza wspaniały, świąteczny nastrój!