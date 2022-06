Kabina prysznicowa, czyli kilka ciekawych inspiracji dla miłośników szybkiego mycia i życia

Łazienka to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu, zarówno rano, jak i wieczorem. Niestety, większość z nas nie ma dziś czasu na długie kąpiele, zwłaszcza w dni pracujące. Wówczas najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest po prostu prysznic. Co więcej, kąpiele w wannie wiążą się często z potrzebą późniejszego sprzątania pomieszczenia, w którym jest pełno wody. Zamykane kabiny prysznicowe, czyli coraz popularniejsze łazienkowe rozwiązanie, oszczędzają nam takiego sprzątania. W niniejszym Katalogu Inspiracji przyjrzymy się kilku ciekawym kabinom prysznicowym. Tym prostym, ale i tym bardziej skomplikowanym, piękniejszym. Może któraś z nich szczególnie przypadnie Wam do gustu i już niedługo zagości w Waszej łazience?