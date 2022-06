Przed i po: od zapuszczonego podwórza do stylowego mieszkania w Londynie

Jest coś ze stylu eklektycznego w tym otwartym pomieszczeniu, na które składa się kuchnia i jadalnia- biała cegła na ścianie odwołuje się do estetyki industrialnej, co dotyczy także lamp i widocznych metalowych elementów w kuchni; drewniane meble nawiązują do stylu skandynawskiego, a dekor i wyposażenie kuchni do stylistyki rustykalnej. Wiele elementów tego wnętrza zostało osobiście wybranych przez właściciela, obrazując doskonale jego dobry gust i wyszukany smak. Całość prezentuje się spójnie i harmonijnie pomimo tego, iż jej poszczególne składniki przynależą do różnych stylów.