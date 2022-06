Jak urządzić mieszkanie w świeżym skandynawskim stylu? Przykład z Lublina

Jasno, przestronnie i wygodnie- tak prezentuje się kuchnia w tym mieszkaniu. Zaaranżowano ją w oparciu o kombinację bieli i drewna. Jest to niezwykle dobrana para, która zawsze prezentuje się świetnie. Szafki na dolnym poziomie mają białe, matowe fronty, a blat i te wiszące na ścianie wykonano z orzechowego drewna. Układ mebli jest funkcjonalny i umożliwia wygodne z niej korzystanie.

Pomieszczenie to jest jasno oświetlone dzięki swobodnemu dostępowi naturalnego światła, wpadającego do niego poprzez drzwi balkonowe. Tuż obok nich ustawiono wysoki do sufitu regał o białych półkach drewnianej zabudowie, stanowiący integralną część kuchni. Biały stół i otaczające go kultowe krzesła Eames w kolorze bieli i żółci stanowią obszar jadalni. Żółty akcent kolorystyczny ożywia to wnętrze, czyniąc je ciekawszym.