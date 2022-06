Piękny domek w nowoczesnym stylu

Ogromny salon z oknami wielkoformatowymi, wypełniony bielą i naturalnym światłem to miejsce w którym aż chce się przebywać! Do kontrastu dodana została czerń, która podkreśla surowy, nowoczesny design. Jest to tak naprawdę ogromna strefa dzienna, która sprzyja wieczorom w rodzinnym gronie lub wraz ze znajomymi.