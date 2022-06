Jak przerobić staromodny salon? Metamorfoza wnętrza w Gliwicach

Choć rozpoznać można, iż znajdujemy się w tym samym wnętrzu, to jednak jego metamorfoza jest niesamowita! Odrestaurowano stół i jego blat, utrzymując tym samym jego wyjątkowy, antyczny charakter. To samo stało się z krzesłami- ciężko w to uwierzyć, ale jest to ten sam komplet, poddany jedynie tapicerskiej renowacji. Białe siedziska i oparcia pięknie kontrastują z głębokim brązem stołu, sprawiając jednocześnie, że jego obszar wydaje się bardziej intrygujący.

Ku naszej radości z oczu zniknęły nam grzejniki, które zakryto elegancko prezentującą się kratką dekoracyjną. Okna zasłaniają zwiewne, białe zasłony, ozdobnie upięte przy ścianach. Świeże kwiaty dopełniają dekor wnętrza.