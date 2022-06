9 trendów w designie mebli, które będą rządzić w 2016!

Trendy w designie mebli widoczne są także w detalach i ich dekoracjach. Może to być konkretny materiał na tapicerkę, wzór, często kolor, ale także zaskakujące pomysły na ich wykończenie. 2KUL Interior Design przedstawiło oryginalny pomysł na łóżko proste w formie, za to nietuzinkowe w ogólnym wyglądzie. Baldachim to dodatek do łóżka, który niezbyt często występuje w polskich domach. Tradycyjne woale okalające łóżko z każdej strony mogą niektórym wydać się zbyt pretensjonalne. Dlatego powyższy przykład prezentuje nowoczesne podejście do starych tradycji. Nowoczesności dodaje tu także tkanina w pasy, która jest zawsze modna, elegancka i która odpowiednio zaaranżowana nadaje się do każdego pomieszczenia, w dowolnym stylu. Trendy w designie mebli objawiają się w efektach kreatywności projektantów zawodowców, ale także pomysłowości amatorów – czyli nas samych!