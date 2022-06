Boże Narodzenie w kolorze czerwieni!

Pięknie przystrojony stół stanowi niezwykle ważny element w czasie Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie podczas Wigilii, gdy staje się on centralnym punktem domu i gromadzi wokół siebie całą rodzinę. To właśnie przy nim odgrywa się większość czynności podczas wieczerzy. Choć na samą Wigilię w każdym domu prezentuje się on zjawiskowo, warto także zadbać o to, by podczas dni poprzedzających święta także ładnie wyglądał. Podstawową dekoracją stołu jest obrus. Czerwony gładki obrus lub posiadający świąteczny akcent będzie wspaniałą bazą pod dalszą zastawę stołu. Warto dopasować go tak do stołu, by zwisał on z każdej strony około 20 centymetrów. Na stole nie powinno zabraknąć dekoracyjnych świeczek, które zapewnią niepowtarzalny i uroczysty nastrój i otulą ciepłymi refleksami twarze zasiadających. Można także na nim ułożyć zielony stroik z żywych gałązek, kilka bombek, suszone plastry owoców, zdobione serwetki itd. Aby nie przesadzić z czerwienią, możecie połączyć ją np. ze złotem, taka mieszkanka kolorystyczna będzie się prezentowała bardzo elegancko.

