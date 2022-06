Schody do nieba- 6 przykładów

Schody mogą być wykonane z różnych materiałów- oczywiście najbardziej popularne jest drewno, ale coraz częściej we wnętrzach pojawiają się schody z alternatywnych materiałów, takich jak beton czy szkło. Na to ostatnie zdecydowała się projektantka ze studia Anna Krzak Architektura Wnętrz, aranżując wnętrze nowoczesnego apartamentu. Poszczególne stopie zostały przymocowane do filara, wokół którego wznoszą się one w orientacji kręconej. Futurystycznego charakteru dodaje im zielony poblask, a transparentność materiału sprawia, że jawią się one lekko i subtelnie.