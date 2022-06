Wspaniały dom na skarpie w Krakowie

Obszar salonu składa się z dwóch narożnikowych wypoczynków w różnych odcieniach szarości. Zwrócone są one w stronę telewizora, ale także otaczają niewielki stolik kawowy. Wnętrze to idealnie nadaje się do spotkań towarzyskich w licznym gronie. Dodatkowo jawi się niezwykle wygodnie i przytulnie. Dzięki rozkładowi mebli, pomieszczenie to nie traci nic ze swojej przestronności. Podłoga wyłożona drewnianymi panelami o ciemnym, ciepłym kolorze prezentuje się niezwykle elegancko. Całe wnętrze aż zachęca do tego, aby w nim odpoczywać i relaksować się!