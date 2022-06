Nowoczesne domowe biuro – praca w domu może być cool!

Biurko jest niezbędnym i strategicznym meblem w każdym miejscu pracy. Najważniejsze by było one odpowiednie dopasowane do wzrostu jego użytkownika, obszerne i wygodne. Biurko w kształcie litery „L” łatwiej zagospodarować, ponieważ po jednej stronie można postawić laptop lub komputer stacjonarny, a na drugiej części blatu można wykonywać pracę papierkową. Jego wielkość powinna być optymalna i zapewnić swobodne ustawienie wszelkich niezbędnych sprzętów i akcesoriów. Poza kształtem, nie bez znaczenia jest wysokość biurka. Oczywiście najlepszym wyjściem jest zakupienie biurka regulowanego, które można zawsze dostosować do indywidualnych potrzeb. Należy pamiętać, że w pozycji siedzącej główna krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości naszego wzroku, z kolei położenie klawiatury powinno pozwolić na swobodne oparcie nadgarstków na blacie biurka. Artystom, architektom, designerom zaleca się wybór takiego modelu, którego pulpit można przechylić. Ostatnimi czasy popularne stały się biurka o chromowanych konstrukcjach i szklanych blatach. Ich zaletą jest to, że wnoszą do wnętrza więcej światła i dają poczucie przestrzeni. Do łaska wracają także sekretarzyki, które w oryginalny sposób zdobią biura. Dla tych, którzy preferują proste formy najlepsze okażą się klasyczne biurka z wygodną nadstawką.