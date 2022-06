Jak zaprojektować wielofunkcyjny salon?

Jeśli nie jesteście posiadaczami ogromnej rezydencji albo chociaż domku pod miastem zapewne borykacie się z problemem niewielkiej przestrzeni. W mieszkaniu kilkudziesięcio metrowym ciężko stworzyć komfortową sypialnię, pokój multimedialny, pokój zabaw dla dzieci, wygodną przestronna kuchnię z jadalnią, biuro, bibliotekę i miejsce do przechowywania. Dobra wiadomość jest taka, że jest to trudne ale możliwe! Na początek musicie przemyśleć, które z tych funkcji znajdą swoje miejsce w osobnym wydzielonym do tego celu pokoju, a które zdecydujecie się utworzyć w salonie. Pokój gościnny stwarza bowiem ogromne możliwości aranżacyjne. Jest miejscem, które stanowi odbicie stylu, estetyki i sposobu myślenia gospodarzy. Jeśli chcecie aby pomieścił w sobie wiele funkcji zastosujcie kilka prostych trików aranżacyjnych. W sklepach szukajcie mebli, które mieszczą w sobie wiele funkcji oszczędzając tym samym przestrzeń. Wybierajcie kolekcje w delikatnych jasnych barwach. Inwestujcie w sprytne projekty, które pozwolą zagospodarować niewykorzystane zakamarki. A co może w sobie pomieścić Wasz salon? Przeczytajcie!