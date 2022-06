Futurystyczne fasady polskich domów- 5 przykładów

Futurystyczna architektura, czy też architektura przyszłości, to kierunek dążący do tworzenia coraz to nowszych, bardziej wyjątkowych i unikatowych brył. Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o ich kształt, ale głównie o ich funkcjonalność, przystosowanie do naturalnego środowiska oraz wykorzystanie w ich konstrukcji innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Architektura przyszłości to zatem nie tylko wysokie wieżowce i szklane drapacze chmur- to także domy jednorodzinne, które coraz częściej stanowią element polskiego krajobrazu. Wybraliśmy dla Was sześć najciekawszych naszym zdaniem futurystycznych fasad domów zaprojektowanych przez polskie biura architektoniczne. Zapraszamy!