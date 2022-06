7 leżanek, które pozwolą Ci się zrelaksować

Fotel z podnóżkiem to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią dobry styl w połączeniu z funkcjonalnością. Jest to także praktyczny mebel do małych wnętrz, gdyż dzięki swoim dwóm częściom można nim dowolnie manipulować, tworząc dodatkowe miejsca, czy to do siedzenia, czy do leżenia. Elegancki i wygodny fotel z podnóżkiem o intensywnie niebieskiej barwie jest elementem wyposażenia salonu i domowej biblioteczki w mieszkaniu zaaranżowanym przez studio projektowe Nieskromne Progi. Stanowi nie tylko atrakcyjny akcent kolorystyczny we wnętrzu zdominowanym przez stonowaną paletę barw, ale także prezentuje się niezwykle wygodnie i komfortowo- wprost idealnie, by spędzać w nim długie wieczory w towarzystwie ulubionej książki!