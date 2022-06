10 domów z drewna, w których można mieszkać w zgodzie z naturą

Myśląc o drewnie jako materiale budowlanym, do głowy przychodzi jedno określenie- szlachetny. Choć wielu określiłoby go jako zbyt prosty, to jednak architekci i projektanci wnętrz wiedzą, jak nadać mu niepowtarzalny, stylowy i modny charakter.

Drewno jest materiałem ekonomicznym, który posiada liczne zalety estetyczne. Potrafi dopasować się do każdego rodzaju wnętrz i do wszystkich innych materiałów wykończeniowych. Dzięki temu znajduje zastosowanie zarówno w projektach rustykalnych, jak i nowoczesnych.

Nie jesteście przekonani? Obejrzyjcie dziesięć projektów domów, które z pewnością zmienią Wasze zdanie!