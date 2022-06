homify 360°: dom jednorodzinny w Kolonii

Tutaj możemy zobaczyć kuchnię, otwartą na resztę domu i wyposażoną we wszystkie niezbędne urządzenia. Całość wygląda nie tylko bardzo stylowo, ale także niezwykle funkcjonalnie i praktycznie. Wyspa kuchenna, liczne szafki bez uchwytów oraz gładkie powierzchnie zapewniają czysty, modernistyczny look oraz oferują mnóstwo przestrzeni do przechowywania.

