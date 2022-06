Jak przerobić nieużywane pomieszczenia w stylowy loft? 4 pomysły

Ciężko uwierzyć, że oglądamy to samo miejsce! Nie ma śladu po ciemnym, nieprzyjemnym wnętrzu – to teraz zachwycająca, przepełniona światłem przestrzeń, urządzona w nowoczesny, stylowy, funkcjonalny sposób. Zdecydowano się przeznaczyć część garażu pod atrium – kiedy drzewo wyrośnie w przeznaczonym dla niego miejscu efekt ogrodu w środku domu zostanie jeszcze wzmocniony. Przeszklenia tak obficie oświetlające wnętrze to energooszczędne, ekologiczne rozwiązanie. O garażowej przeszłości tego miejsca przypomina stojący tu samochód.