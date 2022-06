Polski design: naczynia do nowoczesnego domu

Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim upały i skwar, których negatywne działanie łagodzić będziemy różnymi rodzajami chłodzących napojów. Czy to orzeźwiającą lemoniadą, czy też wodą z listkami mięty, schłodzonym białym winem, czy też w końcu wieczorami czerwonym Merlot- kieliszki będą do tego absolutnie niezbędne! Eleganckie i nowoczesne kieliszki od Kabo&Pydo Design Studio to propozycja uniwersalna- dzięki swojemu designowi nadają się one do wszelkiego rodzaju trunków. Charakterystyczna grubsza nóżka nadaje im unikatowy charakter, czyniąc kieliszki niezwykle stabilnymi.