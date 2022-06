Armatura łazienkowa- jak wybrać tę idealną?

Ważnym aspektem podczas wyboru baterii są ich walory estetyczne. Projektując łazienkę zwracamy uwagę na to, aby wszystkie jej elementy cechowały się dużą atrakcyjnością wizualną i komponowały się z generalnym stylem, w jakim urządzamy to pomieszczenie. Na szczęście pod tym względem mamy do wyboru naprawdę dużo różnych modeli, co umożliwia nam stworzenie łazienki o spójnej i harmonijnej stylistyce.

Ten przykład doskonale obrazuje perfekcyjny dobór baterii do pożądanego stylu w łazience- pomieszczenie projektu NaNovo zaaranżowano w stylu retro, przykładając dużą wagę do detali, w tym do wyboru baterii. Zarówno baterie umywalkowe, jak i ta wannowa stanowią doskonałe dopełnienie stylistyki retro, którą wnętrze to emanuje.

