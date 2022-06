10 rzeczy, które warto wiedzieć przed budową własnego domu

Wybór projektu domu to kluczowy moment dla dalszych losów budowy domu. Możemy kupić projekt przygotowany na indywidualne zamówienie. To droższa i bardziej czasochłonna opcja, ale za to dokładnie dostosowana do konkretnych wymagań. Tańszą alternatywą, dostępną niemal od ręki, jest zakup projektu gotowego.

Jeśli jednak wybierzecie projekt indywidualny, koniecznie przedstawcie architektowi wszystkie oczekiwania i potrzeby Waszej rodziny. Przeczytajcie: 7 pytań, które trzeba zadać architektowi!