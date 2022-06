Trendy: spiralne piwnice na wino

Są różne rodzaje spiralnych piwnic na wino, a różnią się one od siebie przede wszystkim materiałami, z których zostały wykonane.

Najbardziej klasyczna i tradycyjna jest ta wykonana z betonu i wykończona w szarościach. Dzięki temu ma charakter naturalny i pasuje do niemal każdych wnętrz.

Bardziej luksusowa jest piwnica biała, której betonowa konstrukcja została pomalowana na biało, co nadaje jej bardziej nowoczesny wygląd. Cechuje ją także większa pojemność, szersze schody oraz fakt, iż szyjki butelek nie wystają poza krawędzie półek.

Wersja ogrodowa umożliwia z kolei przechowywanie wina na zewnątrz, a różni się od wewnętrznych tym, iż jej drzwi zewnętrzne są także wodoodporne.

Istnieje także wersja dla miłośników wina, którzy jednak nie potrzebują piwnicy o wielkich rozmiarach i ogromnej pojemności, lub też nie mają technicznych możliwości, aby duży model zamontować.

Spiralne piwnice na wino różnię się od siebie także oczywiście wielkością- czyli głębokością, średnicą i liczbą butelek, które można w nich przechować. Głębokość poszczególnych modeli to od 1,35 do 3 metrów, szerokość od 2,1 do 2,2 metra, a liczba butelek, które można w niej zmieścić waha się od 650 do 1870.