Motyw zwierzęcy we wnętrzach – 7 przykładów

Jeżeli uwielbiacie patrzeć na leśne zwierzęta, a nie często możecie pozwolić sobie na wycieczkę do zielonych zagajników – projekt plakatów firmy Makalulu został stworzony specjalnie z myślą o Was! To ciekawy akcent, który pozwoli na zaprezentowanie swojej miłości do natury w eleganckim, czy też loftowym wnętrzu. Plakaty można bezpośrednio powiesić na ścianie lub oprawić w ramę. Dzięki temu nie zniszczą się i pozwolą na dłużej zagościć zwierzakom pod Waszym dachem.