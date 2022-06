Przed i po: od starej ambasady do nowoczesnego apartamentu w Madrycie

Po remoncie zmieniono rozkład mebli w kuchni, czyniąc jej powierzchnię bardziej funkcjonalną i przestronniejszą. Umożliwiło to chociażby na ustawienie stołu i czterech krzeseł. Zdecydowano się na proste, ale eleganckie meble o białych frontach i nowoczesne, stalowe sprzęty AGD. Na ścianie dostrzec możemy tę samą tapetę, co w korytarzu, co sprawia, że wnętrze to stylistycznie nawiązuje do reszty wystroju. Dzięki przebudowie i rearanżacji kuchnia ta jawi się nowocześnie i modnie.