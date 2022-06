6 luster, których pozazdrościłaby nawet sama Królowa Śniegu!

Sypialnia jest niezwykle intymnym pomieszczeniem. To tu znajduje się przestrzeń wypoczynku w której możemy samotnie lub ze swoją drugą połówką zregenerować siły po ciężkim dniu. Nie tylko duże wygodne łóżko i przyjemna w dotyku pościel wpływają na jakość snu. Liczy się również całe otoczenie, do którego należą głównie elementy dekoracyjne. Warto pamiętać, by do tego pomieszczenia wybierać ozdoby, które nie są zbyt agresywne. Bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie nad łóżkiem lustra. Nie tylko nadaje pomieszczeniu liczne walory estetyczne, ale i wzmaga wrażenie jego przestronności. Doskonale wiedzieli o tym profesjonaliści z zespołu formativ. Lustro odgrywa tutaj pierwszoplanową rolę. Co więcej, jego prostokątne ułożenie nadaje sypialni specyficznej głębi.