homify 360°: dom w samym środku lasu pod Warszawą

Pierwszym pomieszczeniem, które obejrzymy w środku tego domu, to otwarta kuchnia połączona z jadalnią. W pomieszczeniu tym widać dokładnie zamysł projektantów, którzy chcieli stworzyć więź pomiędzy wnętrzem budynku a otaczającym go naturalnym otoczeniem. Dlatego głównym materiałem, który użyto do jego aranżacji, było drewno. Dostrzegamy je nie tylko na podłodze, ale także na blatach i frontach mebli kuchennych. Już tutaj dostrzegamy, jak świetnie na to wnętrze wpływa fakt, iż otwiera się ono na otoczenie poprzez wielkopowierzchniowe okna. Wpuszczają one naturalne światło do środka, pozwalają wnętrzu oddychać, a dodatkowo łączą je z naturą.