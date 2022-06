Wyjątkowe sypialnie- 7 pięknych przykładów!

Stonowana kolorystyka, ciepłe i przytulne tkaniny oraz duża doza intymności- to wszystko charakteryzuje tę wyjątkową sypialnię, urządzoną przez pracownię projektową Sikora Wnętrza. Tłem dla tej aranżacji jest ściana pomalowana na czarno, co sprawia, że wnętrze to jawi się nie tylko niezwykle modnie, ale także intymnie i prywatnie. Solidne łóżko z ciemnego drewna, a także jasna drewniana podłoga nadają mu przytulnego charakteru, a białe i szare miękkie tkaniny zachęcają do zatopienia się w nie i oddania się w objęcia Morfeusza.