6 niewielkich apartamentów, czyli kilka prostych sposobów na zwiększenie przestrzeni

W mieszkaniu ze zdjęcia nie zapomniano o zagospodarowaniu żadnego kąta, czy zakamarka! Na szczególną uwagę zasługuje przejście prowadzące z kuchni do salonu. Zamontowano w nim małą półkę, którą z powodzeniem można wykorzystać jako stolik na szybką przekąskę. Co więcej, podczas jedzenia nie trzeba stać, gdyż schody to świetne miejsce do siedzenia.