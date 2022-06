Wąska działka? Ten dom rozwiąże problem!

Styl minimalistyczny to jeden z najbardziej popularnych i nowoczesnych trendów w architekturze i aranżacji wnętrz. Jest to styl prosty, odrzucający bogatą dekoracyjność stylów dawnych. Przy swojej prostocie minimalizm nadal pozostaje stylem wyszukanym – podkreśla wartość przestrzeni i elegancję nieskomplikowanych brył. Minimalistyczny styl to domena współczesnego japońskiego designu, który wywodzi się z tradycyjnej japońskiej architektury, przywiązanej do prostych i czystych form. Minimalizm to także styl życia, bazujący na prostocie, mającej swój wyraz w eleganckiej estetyzacji życia. Stawia on na jakość, nie na ilość, podkreślając funkcjonalność przestrzeni.

Doskonałym przykładem stylu minimalistycznego jest projekt niewielkiego budynku mieszkalnego autorstwa Nobuyoshi Hayashi. Projekt Japończyka jest doskonałą kontynuacją minimalistycznych tradycji. Razem z homify zajrzyjmy do tego małego, lecz przestronnego domu o unikatowym charakterze!