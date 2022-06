15 dowodów na to, że schody zasługują na to, aby być obecne w Twoim domu

W wielu domach schody pełnią głównie rolę łączników komunikacyjnych, pozwalając na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Jednak ich funkcja wykraczać może poza aspekty praktyczne, co udowodnimy w tym Katalogu Inspiracji. Zebraliśmy dla Was piętnaście modeli schodów, które, poza funkcjonalnością, odznaczają się także sporą dozą estetyki, stanowiąc wyrazisty element dekoracyjny wnętrz. Zapraszamy do oglądania!