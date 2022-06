Proste triki na optyczne powiększenie wnętrza!

Najłatwiejszy sposób na optyczne powiększenie powierzchni to zastosowanie w niej jasnych kolorów – to one pozwolą sprytnie zakamuflować prawdziwy metraż mieszkania. Mając ten cel na uwadze nie zaleca się malowania ścian na ciemne kolory, które zmniejszą przestrzeń, a czasem mogą nawet ją przytłoczać. O tyle o ile w wielkich metrażach nie stanowi to problemu, to jednak ma ogromne znaczenie w małych mieszkaniach. Strzałem w dziesiątkę będzie wybór wszelkich rodzajów odcieni bieli, beżu i gołębich szarości. Ściany urozmaicić może kolorowa, błękitna, bladoróżowa lub pistacjowa tapeta czy też malowane pasy, które stworzą znakomite złudzenie optyczne. W przypadków pasów nie bez znaczenia jest ich ułożenie, poziome poszerzy wnętrze a pionowe je wydłuży.

Niektórzy także zalecają pomalowanie dwóch prostopadłych ścian na biały kolor, a następnie pokrycie dwóch pozostałych innym odcieniem bieli, dzięki czemu nie będą się one zbytnio od siebie odróżniać, a jednak optycznie powiększą wnętrze. Z kolei sufit najlepiej pomalować na kolor jaśniejszy od koloru ścian, wykorzystanie na suficie tego samego koloru sprawi, że będzie wydawał się on ciemny. Na zacienione kąty lub kąty złamania można zastosować specjalne farby z rozjaśniaczami optycznymi. Dzięki nim ściana odbije nawet dwa razy więcej światła niż pomalowana w tym samym kolorze, odcieniu i intensywności powierzchnia pokryta tradycyjną farbą emulsyjną. Podłoga także nie powinna zbytnio odbiegać kolorystycznie od całości wystroju, najlepiej by jej barwa była jasna i spójna z resztą.