Mały salon w 19-stu odsłonach

Ograniczony metraż można traktować jako zmorę, która uprzykrza codzienne życie. Ale po co? Zwłaszcza z początkiem roku postarajmy się zmienić nasze myślenie na bardziej pozytywne i zacznijmy doceniać nasze cztery kąty. To nie takie łatwe? Być może potrzebnych będzie do tego kilka zmian w aranżacji naszych pomieszczeń…

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji zobaczymy, jak z małymi salonami radzą sobie doświadczeni architekci wnętrz!