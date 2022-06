10 sprytnych sposobów, by mała kuchnia wydała się duża

Bogato zdobione kredensy czy szafki dobre są do dużych kuchni, gdzie chociażby jest miejsce, by podziwiać je w całości, z odpowiedniej perspektywy. W małej kuchni nie ma co kombinować: prostota zawsze okaże się najlepszym wyborem. Proste linie biegnące równolegle do siebie pomogą stworzyć aranżację pełną harmonii.