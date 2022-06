W 6 krokach do wiejskiej kuchni marzeń!

Projektowanie każdej kuchni, niezależnie od stylu jaki wybraliśmy, zakłada, aby piękno wnętrza spotkało się z jego funkcjonalnością. Ma to być nie tylko zachwycająca przestrzeń, ale przede wszystkim łatwa i wygodna w użytkowaniu. Kuchnia w stylu rustykalnym to idealna przestrzeń do stworzenia komfortowego miejsca pracy. To zupełne przeciwieństwo kuchni w stylu minimalistycznym. W tym wypadku pozwalamy, aby wszelkiego rodzaju sprzęty kuchenne, garnki, tekstylia czy przyprawy znajdowały się na wierzchu. W pewnym sensie pełnią one funkcję dekoracyjną tego miejsca, bowiem kuchnia rustykalna to wnętrze pełne domowego ciepła, przyjaznej atmosfery i wiejskich dodatków, które podkreślają niesamowity charakter tej przestrzeni. Podłoga w rustykalnym wnętrzu powinna stanowić dopełnienie, tzw. wisienkę na torcie całej sielskiej stylizacji. W tym przypadku mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to podłoga drewniana, która zawsze ociepla charakter każdego wnętrza, dodatkowo sprawia, że prezentuje się ono przytulnie, komfortowo. Natomiast drugą możliwością jest podłoga kamienna. Mogą to być płytki ceramiczne, płyty gresowe bądź innego rodzaju tworzywa, które mimo, iż są chłodne i surowe w wyglądzie to świetnie dopełniają wnętrza o rustykalnym klimacie.