Dom cały w bieli – tak czy nie?

Biel w aranżacji wnętrz jest ponadczasowa, jej popularność mimo biegu czasu nie przemija. Jest to kolor uniwersalny, a zarazem elegancki, który sprawdzi się w każdym wnętrzu, bez względu na zastosowany styl czy przeznaczenie pomieszczenia. Biel góruje nad innymi kolorami pod względem ilości posiadanych zalet: optycznie powiększa pokoje, sprawiając, że są one bardziej przestronne, rozjaśnia, rozświetla, uwydatnia… no i zawsze dobrze się prezentuje. Co więcej, kolor ten oddziałuje także korzystnie na ludzi, uspokaja, wycisza i pozwala na łatwiejsze skupienie się.

Nie należy zapominać, że biały kolor nie jedno ma imię. Występują liczne odcienie bieli, od zimnych nadających się do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz, po ciepłe, które sprawdzą się w przytulnym romantycznym lub skandynawskim stylu. We wnętrzach można śmiało stosować kilka złamanych odcieni bieli, łączyć je ze sobą i eksperymentować.

Czy wobec tego postawienie na biel w swoich domach i mieszkaniach to dobry pomysł? Jak najbardziej! Nie należy bać się bieli, już same powyższe argumenty powinny Was o tym przekonać. Jeśli jednak chcielibyście dowiedzieć się trochę więcej na temat białych wnętrz to zapraszamy do dalszej części artykułu.