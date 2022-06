Najnowsze trendy w tapetach ściennych!

Pokój dziecięcy jest przestrzenią dziecka do zabawy, nauki i wypoczynku. W zależności od tego, jaki wystrój w nim zastosujemy możemy znacząco wpłynąć na rozwój dziecka i pobudzenie jego wyobraźni. Ważne jest także, aby pokój i jego wystrój podobał się maluchowi. Już same ściany w pokoju dziecka stwarzają nam pole do popisu. Najlepiej by były one pogodne i umiarkowanie kolorowe tak, by nie przytłaczały ilością kolorów i ich natężeniem. Dobrym pomysłem jest także wybór motywów bajkowych i kreskówkowych, np. z ulubionym bohaterem dziecka, które stworzą niepowtarzalny klimat we wnętrzu pokoiku. Natomiast jeśli chodzi o rodzaj tapety, to znakomicie sprawdzą się te modele tapet, które nadają się do zmywania na morko, nawet gąbką i mydłem. Takie tapety są odporne na zniszczenie, tłumią hałas i ocieplają wnętrze. Co więcej, tapety wraz z dorastaniem dziecka można dość łatwo zdjąć i zastąpić nowymi, które będą dopasowane do jego wieku i nowych zainteresowań. Jako, iż powstają coraz bardziej ciekawe pomysły na tapety, współcześnie można okleić pokój dziecka tapetami o edukacyjnym charakterze, np. przedstawiające zwierzęta i kilka istotnych informacji o nich, wzory matematyczne lub mapę świata.