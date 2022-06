Dom wypoczynkowy z niepodzianką

Przestronna jadalnia w dawnym gospodarstwie rolnym może być przekształcona w salę konferencyjną, która jest przeznaczona dla maksymalnie 26 osób. Może być dostosowana do potrzeb grupy i odpowiednio dopasowana do ilości osób. Jest wyposażona w rzutnik multimedialny, flipchart, zestaw do prezentacji i oferuje bezpośredni dostęp do dużego tarasi u kuchni. Odsłonięte cegły i narażone stare belki podkreślają szczególny urok miejsca.