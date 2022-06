Zapierająca dech w piersi willa nad brzegiem rzeki

Nic dziwnego, że ta willa wyróżnia się spośród tradycyjnych obiektów z sąsiedztwa. Jej smukłe linie, inspirowana geometrią struktura i wykorzystanie nowoczesnych materiałów pomaga budynkowi błyszczeć jak brylant. Patrzymy teraz na główne wejście do budynku. Od razu rzuca się w oczy kontrast pomiędzy delikatnymi i szczupłymi drewnianymi drzwiami wejściowymi i ogromnymi oknami wychodzącymi na stronę rzeki. To właśnie szerokie wykorzystanie szkła dominuje przy wejściu do domu.