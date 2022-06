Klimatyczny i przytulny dom z drewna

Drewniane domy nie są bardzo popularne, ale z każdym rokiem zyskują nowych zwolenników, a moda na nie się rozprzestrzenia. Nie ma w tym nic dziwnego, mieszkanie w takim budynku to same zalety: drewno posiada zdolność do samoregulacji wilgotności. Dodatkowo wytwarza sprzyjający człowiekowi mikroklimat: w lecie daje ochłodę, a w zimie zatrzymuje ciepło. Ci, który postanowili zaryzykować, chwalą sobie mieszkanie w drewnianym domu, lecz wielu ludzi nadal do takich inwestycji podchodzi nieufnie.

Dziś przekonamy Was o tym, że taki dom ma swój bardzo niepowtarzalny klimat, którego nie jest w stanie odzwierciedlić dom murowany. A przy zastosowaniu najwyższej klasy drewna, taki dom może posłużyć mieszkańcom przez długie lata…

THULE BLOCKHAUS GMBH, firma budowlana ze Stahnsdorf, stworzyła niepowtarzalny projekt pełen ciepła, uroku, bezpretensjonalności i wyjątkowości. Obejrzyjcie go razem z nami i zakochajcie się w drewnianych domach!