Motyw heksagonalny w Twoim wnętrzu – plastry miodu

Lustra. Małe, duże, prostokątne, owalne, w ramie lub bez. Obecnie na rynku panuje pełna dowolność co do ich kształtów. Ważne jednak, by wiedzieć które z nich najlepiej podkreśli charakter naszego mieszkania. Należy pamiętać, że oprócz wymiaru funkcjonalnego, lustro jest przede wszystkim doskonałym dodatkiem dekoracyjnym. SUMA Architektów dowodzi, że warto łączyć te wymiary ze sobą. Nie ma obecnie modniejszego rozwiązania niż zbudowanie lustra z heksagonów. Możemy je umieścić w miejscu jakie tylko nam przyjdzie do głowy. Niezależnie czy to będzie przedpokój, salon, czy łazienka, każdy będzie miał ochotę się w nim przejrzeć – i to nie raz.