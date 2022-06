Kamień i imitacja kamienia we wnętrzu oraz na tarasie: 15 pomysłów

Szkło, metal i beton współtworzą nowoczesne wnętrza pełne stylu, jednak to kamień, drewno i tekstylia budują atmosferę pełną domowego ciepła. Chociaż współczesna architektura ma nam tak wiele do zaoferowania, wciąż wracamy do materiałów naturalnych, dopasowując je do naszego gustu i potrzeb. Dawno minęły czasy, kiedy to, co z natury, było jednocześnie najbardziej ekonomiczne, pod ręką. Dlatego też w naszych wnętrzach często gości imitacja kamienia czy drewna. Wykonana stylowo może prezentować się wspaniale.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji skupimy naszą uwagę na kamieniu oraz jego imitacji. Popatrzymy na niego nie jak na materiał konstrukcyjny lecz dekoracyjny. Spodziewacie się estetyki średniowiecznej fortecy? Nasi architekci wnętrz bardzo Was zaskoczą…