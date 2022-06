Dom jak z obrazka

Rozpoczynamy od ciekawostki. Projekt domu HomeKONCEPT-25 powstał na podstawie HomeKONCEPT-12, który przystosowano do realiów mniejszej działki, po prostu go zawężając. Nie zaważyło to jednak na jego wizualnej atrakcyjności, która czerpie z prostoty i nowoczesnych rozwiązań. Jeśli zainteresowała Was ta estetyka lecz na szczęście nie ogranicza Was metraż działki, o HomeKONCEPT-25 możecie przeczytać w tym artykule: Nowoczesny dom jednorodzinny na 150 metrach kwadratowych.