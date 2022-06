Dom w stylu klasycznym – przytulne gniazdko dla czteroosobowej rodziny

Brama zostaje otwarta, a my zostajemy zaproszeni do podziwiania pełnego klasy budynku. Okazuje się, że zbudowano go na wzniesieniu, co dodaje tej perspektywie podniosłości. Wyłożona brukiem, szeroka droga prowadzi do przestronnego tarasu, któremu przyjrzymy się za chwilę. Na razie możemy doceniać subtelne połączenia kolorów, bruku z kamiennym murem oraz jasną dachówką oraz zieleni trawnika z wpadającą w zieleń szarością elewacji.